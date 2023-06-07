Самолет, 13 танков и еще почти 900 оккупантов: безумные потери врага по состоянию на 7 июня

Украинские военные продолжают освобождать родные земли от врага. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 880 оккупантов.

Если же говорить о потерях с самого начала полномасштабного вторжения, то они продолжают поражать. С 24 февраля 2022 года наши защитники и защитницы отправили в ад 212 030 российских солдат. Заметим, что реальные цифры могут быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных врагов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

Читайте также Потери ВСУ в 7,5 раз меньше, – Данилов назвал количество павших в Бахмуте оккупантов

Потери врага в технике

Не меньше внимания заслуживает тот факт, что враг понес немалые потери в технике. По данным Генштаба, оккупанты не досчитаются тысяч единиц танков, боевых бронированных машин, а также артиллерийских систем. А еще у них на несколько сотен самолетов и вертолетов меньше. В то же время, самой дорогой потерей россиян в войне, которую они развязали, остается крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря вместе с экипажем.

танков – 3 873;

боевых бронированных машин – 7 560;

артиллерийских систем – 3 640;

РСЗО – 594;

средств ПВО – 352;

самолетов – 314;

вертолетов – 299;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 219;

крылатых ракет – 1 171;

кораблей и катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 349;

специальной техники – 492.



Актуальные потери врага по состоянию на 7 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Пройдемся подробнее по потерям врага за минувшие сутки. В металлолом превратили 13 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 4 РСЗО и 1 средство ПВО.

Кроме того, у так называемой "второй армии мира" стало на 1 самолет, 7 БПЛА оперативно-тактического уровня, 17 автомобилей и автоцистерн, а также 3 единицы специальной техники меньше.