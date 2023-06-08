Минус еще более 700 оккупантов: безумные потери врага по состоянию на 8 июня

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне, развязанной против Украины. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали 730 российских захватчиков. Общая статистика шокирует еще больше.

Если говорить про общую статистику потерь врага, то с 24 февраля 2022 года российское войско сократилось на 212 760 бойцов. Заметим, что реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать уничтоженных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий очень сложно.

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Потери врага в технике

Не меньшего внимания заслуживает уничтоженная техника, ведь говорится о тысячах танков, боевых бронированных машинах и артиллерийских системах. Также больше не будут угрожать украинцам несколько сотен самолетов и вертолетов. Самой дорогой потерей врага стал крейсер "Москва". Он продолжает лежать на дне Черного моря как демонстрация того, что скоро путинский режим также будет уничтожен.

танков – 3 891 (+18) единица;

боевых бронированных машин – 7 576 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 3 668 (+28) единиц;

РСЗО – 595 (+1) единиц;

средств ПВО – 355 (+3) единиц;

самолетов – 314 единиц;

вертолетов – 299 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 234 (+15) единицы;

крылатых ракет – 1 171 единица;

кораблей и катеров – 18 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 6 384 (+35) единицы;

специальной техники – 500 (+8) единиц.



Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 8 июня / Инфографика Генштаба ВСУ

Что происходит на поле боя

Самой горячей остается ситуация на Востоке, в частности на Бахмутском направлении. Известно, что Вооруженные Силы пошли в контрнаступление на этом участке фронта и намерены захватить высоты вокруг Бахмута.

Собственно, об этом говорила заместитель министра обороны Анна Маляр. Также, по ее словам, продвижение хоть и происходит, но очень сложно. Россия отправляет на это направление все свои резервы.