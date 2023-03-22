Фактически батальон: ВСУ шокировали огромными потерями врага в Бахмуте

Бахмут остается самой горячей точкой на фронте. Впрочем, украинские военные дают мощный ответ на штурмовые действия врага.

Об этом 24 Канала рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он сообщил, что за 21 марта украинские военные уничтожили более 200 русских солдат на Бахмутском направлении.

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Вражеские атаки

Восточное направление сейчас самое горячее на фронте. Как отметил Сергей Череватый, это то место, где ломается хребет российским оккупантам в их попытке захватить Украину.

Главным направлением удара по количеству атак является Бахмутское направление. Там оккупанты 53 раза пытались атаковать, только в Бахмуте было 37 атак,

– рассказал Череватый.

Кроме того, было 176 обстрелов из ствольной реактивной артиллерии в районах:

Бахмута;

Орехового;

Васильевки;

Григоровки;

Богдановки;

Иванковского;

Клещиевки.

Потери окупантов

По меньшей мере 200 окупантов было уничтожено, 320 – получили ранения разной степени. За 21 марта наши военнослужащие сбили 8 главных разведывательных беспилотных аппаратов "Орлан-10" и 1 беспилотник "Зала". Кроме того, на Бахмутском направлении были уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы.

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"Вагнеровцы" против регулярной русской армии

В СМИ сообщают, что ЧВК "Вагнера" пытаются взять Бахмут как можно скорее, потому что "соревнуются" с регулярными российскими военными, которые сейчас пытаются добиться успехов в Угледаре.

"Амплитуда их ("вагнеровских" – 24 Канал) атак показывает, что они не уменьшают их количество. Другим маркером является динамика потерь – 200 убитых, более 300 раненых россиян – это вместе фактически батальон", – отметил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Бахмут – это, очевидно, приоритетная цель для ЧВК "Вагнера", учитывая общественно-политическую значимость, особенно для врага, который заявлял о "сверхуспехах", а сейчас бьется над районным центром. А также учитывая, что у города достаточно хорошее географическое положение.

Для преступной организации "Вагнера" – это была такая мегацель, которой они пытались показать, что они "номер один" на Восточном фронте, что они лучше регулярного войска. Кроме того, они хотят стать неким элементом военно-политической субъектности России,

– подчеркнул Череватый.

Ситуация в Бахмуте тяжелая, но благодаря умелым и продуманным действиям Генштаба, устойчивости и обученности украинских военных, враг не может добиться значительного результата на этом направлении и достичь главной цели – взять город Бахмут.

Общие потери оккупантов

С начала полномасштабного вторжения России в Украину и до 22 марта российская армия потеряла: