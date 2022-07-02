Российский командир хотел сбежать с войны: оккупанта задержали его подчиненные

Безумные потери пугают не только "пушечное мясо" российских захватчиков. Сбежать с войны стремятся даже их командиры.

Безумные потери российских оккупантов в войне против Украины продолжают расти. Дезертиров в их рядах становится все больше, среди них даже есть офицеры.

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Попытка побега командира

Украинские разведчики перехватили очередной разговор российского оккупанта с женой. Тот рассказал интересные детали о дезертирстве в русской армии.

По его словам, комбат 4 батальона российских оккупантов попытался сбежать. Россияне взяли его в плен. Также оккупант добавил, что в том батальоне очень много раненых.

Мы вчера тоже машины скачали. Уже готовы валить. Команда пришла стоять дальше. Вчера более двадцати трехсотых россиян вывезли, – рассказал оккупант.

Война России с Украиной: последние события

Возле временно оккупированного Мелитополя сошел с рельсов бронепоезд российских оккупантов, который вез бронетехнику. У оккупантов произошла истерика: они заявляют о "теракте" и врут, что везли продовольствие.

Россияне бросили безумные силы на штурм Лисичанска. Его взятие позволит заявить им о полной оккупации Луганской области, являющейся одной из главных задач врага в войне с Украиной.

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