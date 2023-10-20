На фронте разведчики разрушили два опорных пункта оккупантов: мощное видео

Российские захватчики несут колоссальные потери. Так, недавно на фронте украинские разведчики разрушили два опорных пункта оккупантов.

Таким образом, украинские защитники продолжают освобождать Украину от российской нечисти. Отметим, что с начала полномасштабного вторжения уже уничтожены 292 060 оккупантов.

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На фронте разрушили два опорных пункта россиян

Так, на обнародованных кадрах можно увидеть, как разведчики разрушили два опорных пункта российских террористов. Два вражеских взводно-опорных пункта обнаружили на одном из участков фронта.

Доразведка показала, что на одной из позиций захватчики разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".

После нанесенных украинскими разведчиками ударов по вражеским целям не осталось ни оккупационной "Легенды", ни российских ВОПов,

– отметили в ГУР МО.

Как разведчики разрушили опорные пункты оккупантов: смотрите видео

Актуальные потери России на войне

По состоянию на 20 октября ВСУ уничтожили 292 060 оккупантов. Только за минувшие сутки было ликвидировано 1 380 захватчиков. Потери в технике: