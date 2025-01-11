Снайперы ГУР ликвидировали группу захватчиков под Покровском: эффектное видео

Украинские военные продолжают наносить потери российским оккупантам. В частности, они ликвидировали группу захватчиков на Покровском направлении.

Снайперы ГУР ликвидировали группу захватчиков под Покровском. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение разведки.

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Они работали во вражеском тылу

В сообщении отметили, что воины ГУР действуют эффективно и слаженно во вражеском тылу.

Украинские военные поделились эффектным видео своей работы. На кадрах можно увидеть результаты успешной засады на российских оккупантов в районе Покровска Донецкой области. Снайперы мастерски отработали по группе россиян.

Направленная на уничтожение захватчиков и перерезание их логистических путей боевая работа в тылу врага продолжается!

– отметили в ГУР.

Снайперы ликвидировали россиян: смотрите видео

Стоит отметить, что ситуация на фронте остается сложной. В частности, Поровское направление до сих пор является одним из самых горячих на линии соприкосновения. Украинские воины дают врагу достойный отпор на всех направлениях фронта, однако оккупанты продолжают продвигаться.