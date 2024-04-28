Вырвали с корнем: ГУР уничтожило новейшее и ценное российское оружие "Репейник"

Разведчики успешно ликвидировали "охотника" за украинскими "птичками". Речь идет об антидроновой радиолокационной станции.

26 апреля наша разведка обнаружила и нанесла удар по аппаратной связи и новейшей радиолокационной станции врага с красноречивым названием “Репейник”.

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Минус еще одна "РЛС"

Эту переносную РЛС россияне начали поставлять в войска только в 2022 году. Ее стоимость составляет около 10 миллионов рублей или 100 тысяч долларов.

Станция служила оккупантам для обнаружения малых воздушных целей, в частности дронов, на расстоянии до 15 километров и на высоте до 5 километров.

Известно, что вражеское оружие было уничтожено дроном. ГУР показало видео ликвидации "Репейника".

Оккупанты потеряли дорогую РЛС: смотрите видео

Разведчики щелкают вражеские РЛС как орешки

Следует отметить, что "Репейник" был не единственной РЛС, которую в тот день поразили защитники. Да, гуровцы совместно с военными 15 ОБрАР "Черный лес" обнаружили и ударили по русскому РЛС 48Я6 К-1 "Подлет". Удар пришелся по антенно-фидерной установке и дизельной станции, питавший комплекс.

Указывается, что эту систему противник использовал для выявления и передачи координат целей российским зенитно-ракетным комплексам С-300/С-400. Стоимость "Подлета" составляет более 700 миллионов рублей или более 5 миллионов долларов.

Ранее дроны СБУ уничтожили радиолокационную станцию дальнего диапазона в Брянской области России е "Небо-У".

Участие в поражении комплекса принимали семь дронов. Цена "Небо-У" достигает 100 миллионов долларов. Эта станция была способна контролировать небо на расстоянии 700 километров в глубь территории Украины. Однако, это было до того, как ее превратили в "дуршлаг".

17 апреля украинские беспилотники долетели до Мордовии. В ходе спецоперации ГУР был поражен загоризонтный радиолокатор 29Б6" Контейнер ".

Эта РЛС имеет дальность обнаружения целей около 3000 километров и высоту обнаружения более 100 километров.