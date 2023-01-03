Позор для Путина: журналисты NYT оценили безумные потери россиян в Макеевке

Вооруженным Силам удалось уничтожить училище в Макеевке, где находилось несколько сотен оккупантов и хранились запасы взрывчатки. Западные аналитики констатировали, что этот инцидент позорный для Кремля и свидетельствует, что руководство "второй армии мира" в очередной раз просчиталось.

В Новогоднюю ночь 1 января 2023 года украинские военные ударили по Макеевке в Донецкой области и отправили "на концерт к Кобзону" от 400 до 600 российских захватчиков. Удивительно, но Кремль на следующий же день подтвердил потери в своем войске, – эксперты назвали это довольно "необычным".

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Российское командование наступает постоянно на те же грабли

Как отмечают журналисты The New York Times, этот удар ВСУ по россиянам на оккупированных территориях подчеркивает военные просчеты Москвы. Даже пропагандисты, работающие на Кремль, начали обвинять российских военных командиров в повторении роковых ошибок. Также возмущение возникло у рядовых солдат, наконец понявших, что для своего государства они "пушечное мясо".

Украинские войска использовали ракеты американского производства, чтобы убить десятки, а возможно и сотни российских военных. Это побудило возмущенных российских воинов обвинить руководство своей армии в некомпетентности, что подвергает опасности жизни военных,

– написали в NYT.

Интересно, что министерство обороны вражеского государства отметило, что в результате обстрела ракетами HIMARS погибли 63 воина. Очевидно, эта цифра далека от реальности, однако и она является показателем того, что Кремль просто не может скрывать смерти в своей армии.

Эксперты подчеркнули, что такие безумные потери стали возможны из-за ряда факторов. Среди них:

плотное сосредоточение гарнизонов в радиусе украинской артиллерии;

размещение военных в том же здании, где есть склад с боеприпасами;

разрешение воинам пользоваться мобильными телефонами, сигналы которых ВСУ могут использовать для наведения цели.

Даже террорист Игорь Гиркин сказал, что с командованием в российской армии все плохо. На обстрел Макеевки он отреагировал в своем телеграм-канале.

Наши генералы, в принципе, не поддаются обучению,

– написал Стрелков.

Напомним, журналист Майкл Наки недавно говорил, что эта война уже не похожа на такую, которую Россия может выиграть. Собственно, Путин за годы правления собрал вокруг себя самых некомпетентных людей, поэтому и должен готовиться к поражению.