800 окупантов и артсистем уничтожили ВСУ: потери врага 10 ноября

Российские оккупационные войска продолжают попытки наступления на Востоке, а потому потери противника в войне против Украины только растут. За прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 800 окупантов.

С начала полномасштабного вторжения "вторая армия мира" потеряла уже 309 520 человек. В Генштабе отметили, что это количество может быть даже выше, ведь из-за интенсивности боевых действий вести статистику сложно.

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Потери россиян по состоянию на 10 ноября

танков – 5317 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 10017 (+3) ед,

артиллерийских систем – 7489 (+14) ед,

РСЗО – 877 (+2) ед,

средства ПВО – 578 (+1) ед,

самолетов / aircraft – 322 (+0) ед,

вертолетов / helicopters – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5595 (+2),

крылатые ракеты – 1558 (+1),

корабли /катера – 20 (+0) ед,

подлодки – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 9876 (+23) ед,

специальная техника – 1060 (+1).



Утраты российской армии в войне против Украины / Статистика Генштаба

Ситуация на фронте: главное

За прошедшие сутки на разных направлениях фронта произошло 69 боевых столкновений украинских защитников с российскими захватчиками.

В частности, наши защитники отразили более 25 атак противника на Марьинском направлении. Силы обороны наступают на Мелитопольском направлении.

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.