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24 Канал Новости Украины ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов и 59 артиллерийских систем: потери врага на 15 февраля
15 февраля, 07:16
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ВСУ ликвидировали еще 1180 оккупантов и 59 артиллерийских систем: потери врага на 15 февраля

Надежда Батюк

Россия продолжает атаковать украинские города и села. Однако, Силы обороны наносят значительные потери противнику.

Только за минувшие сутки украинские воины ликвидировали 1180 захватчиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. 

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Какие потери россиян в войне с Украиной

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:

  • личного состава – 856 660 (+1180);
  • танков – 10 068 (+11);
  • боевых бронированных машин – 20 927 (+17);
  • артиллерийских систем – 23 174 (+59);
  • РСЗВ – 1283 (+1);
  • средств ПВО – 1 067 (+1);
  • самолетов – 370 (+0);
  • вертолетов – 331 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 25 341 (+117) ;
  • крылатых ракет – 3 063 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 37 379 (+127);
  • специальной техники – 3 747 (+2).

Потери россиян на 15 февраля / Инфографика Генштаба