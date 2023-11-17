Не стало более 1100 окупантов, сгорели танки и артиллерия: потери врага на 17 ноября

Уже 632 дня украинские защитники продолжают героически защищать страну от российских захватчиков. Силам обороны за это время удалось ликвидировать 316 760 окупантов.

Только за последние сутки удалось уничтожить 1140 единиц личного состава врага. Сколько захватчиков больше никогда не вернутся в Украину с оружием – передает 24 Канал.

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Потери России в полномасштабной войне

Личного состава – около 316 760 (+1140),

танков – 5415 (+27),

боевых бронированных машин – 10 132 (+11),

артиллерийских систем – 7712 (+29),

РСЗО – 893 (+3),

средств ПВО – 585 (+0),

самолетов – 323 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5709 (+20),

крылатых ракет – 1563 (+1),

кораблей и катеров – 22 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 10 077 (+17),

специальной техники – 1086 (+2).

Потери врага на 17 ноября 2023 г. / статистика Генштаба

Россияне хоронят техники

Ранее враг стягивал свою технику открыто, пока ВСУ не начали ее уничтожать. В частности, на Авдеевском направлении россияне скрыто опрокидывают резервы, маскируя технику. Теперь они делают это ночью, чтобы их было труднее обнаружить. Они стремятся усложнить работу украинским разведывательным БПЛА.

Вооруженным Силам приходится более тщательно просматривать каждый сантиметр земли, чтобы обнаружить такие объекты. Усложняет работу беспилотников также плохая погода. Гипотетически, если дождь намочит один из двигателей, он может развернуться и улететь обратно.

Стоит также добавить, что украинские защитники с помощью уловок научились обходить работу российских средств радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки.