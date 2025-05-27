Еще более 900 оккупантов и их техника ликвидированы: потери врага на 27 мая
- Украинские силы ликвидировали 990 российских солдат за сутки, общие потери России составляют 982 840 погибших.
- Россия потеряла значительное количество техники с начала полномасштабного вторжения, включая 10 860 танков и 22 642 боевых бронированных машин.
Несмотря на интенсивные наступления россиян Силы обороны Украины уничтожают врага и наносят ему потери в живой силе и технике. Защитники стоят на обороне границ и не дают оккупантам достигать их цели. За сутки удалось ликвидировать 990 российских солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. По состоянию на 27 мая потери России в войне составляют 982 840 погибших.
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Какие потери у врага на 27 мая 2025 года
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла:
- личного состава – около 982 840 (+990) человек;
- танков – 10 860 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 642 (+1);
- артиллерийских систем – 28 337 (+17);
- РСЗО – 1 397 (+0);
- средств ПВО – 1 171 (+0);
- самолетов – 372 (+0);
- вертолетов – 336 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 37 857 (+222);
- крылатых ракет – 3 265 (+9);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 49 907 (+64);
- специальной техники – 3 902 (+0).
Потери россиян на 13 мая 2025 года / Фото Генштаб
Напомним, на фронте в результате работы украинского дрона погиб командир танкового батальона России, подполковник Сергей Сердитов. Оккупант, который ранее убил собрата, погиб от несовместимых с жизнью травм.