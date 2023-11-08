Пропали почти 800 окупантов, танки и артиллерия: невероятные потери врага на 8 ноября

Уже 623 день подряд Вооруженные Силы продолжают наносить оккупантам непоправимые потери как в технике, так и в личном составе. Генштаб опубликовал обновленную информацию об успехах украинских бойцов на фронте.

Уже более 300 тысяч окупантов никогда не вернутся на украинскую землю. Только за последние сутки военным удалось ликвидировать 780 окупантов.

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ВСУ ликвидируют врага в Украине

С 24 февраля 2022 года украинцам удалось нанести российскому войску такой ущерб:

личного состава – около 307 640 (+780),

танков – 5301 (+8),

боевых бронированных машин – 9996 (+22),

артиллерийских систем – 7439 (+29),

РСЗО – 872 (+3),

средств ПВО – 572 (+2),

самолетов – 322 (+0),

вертолетов – 324 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5567 (+10),

крылатых ракет – 1556 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9814 (+47),

специальной техники – 1054 (+5).

Потери России по состоянию на 8 ноября / Инфографика Генштаба ВСУ

Исчезли "Сонцепек" и две гаубицы "Мста-С"

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврийском направлении продолжают уничтожать врага. Только за сутки произошло 58 боевых столкновений. Россияне также совершили 3 авиаудара и 944 артобстрела. Все попытки оккупантов наступать остались напрасными.

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Сонцепек" и две единицы самоходных гаубиц 2С19 "Мста-С". Всего подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1322 огневых задач.

Кроме этого, уничтожена 31 единица военной техники. В частности, 1 танк, 4 БММ, 7 артсистем, 1 РСЗО, 11 БпЛА, 6 автомобилей и 1 единица спецтехники.