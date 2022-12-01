Больше, чем в сводках Генштаба: Подоляк назвал потери России на войне

Россияне несут бешеные потери на фронте в Украине. При этом российские власти откровенно лгут о цифрах погибших оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что согласно российской статистике, на войне в Украине погибли чуть более 9 тысяч российских военных.

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Россияне врут о своих потерях в войне

Подоляк считает эту цифру нереалистичной. Ведь такое количество погибших оккупантов выглядит странно на фоне действий, предпринимаемых российским диктатором Владимиром Путиным.

Ты истерически проводишь частичную мобилизацию, как ты ее называешь. После этого ты проводишь призыв. А дальше истерически продолжаешь проводить мобилизацию. А у тебя армия насчитывает миллион субъектов, из которых – 250 – 300 тысяч боеспособных. Это все выглядит странно,

– отметил советник главы ОП.

Он добавил, что если у России есть такое количество военных, то непонятно, зачем тогда объявлять мобилизацию в стране.

Сколько оккупантов погибло на фронте в Украине

По словам Подоляка, все дело в том, что реальные цифры потерь россиян намного превышают те, о которых объявили российские власти.

Понятно, что у России не 9 тысяч погибших. Россия на сегодняшний день потеряла почти всю свою контрактную армию – ту, которую она насобирала до момента вторжения в Украину. По моему личному мнению, общая цифра непосредственно убитых в войне достигает примерно 100 тысяч,

– сказал советник главы ОП.

Михаил Подоляк рассказал о потерях оккупантов на войне: смотрите видео

Общие потери России в войне

Он добавил, что это приблизительное количество, ведь есть отдельные цифры по поводу потерь минобороны России. А отдельно считают погибших из Росгвардии или так называемых частных военных кампаний, ведь это разные юридические лица.

Также, по словам Подоляка, кроме 100 тысяч погибших, еще где-то 100 – 150 тысяч составляют необратимые потери россиян. В это число входят:

раненые,

ампутанты,

тяжелые заболевания,

плен,

побег,

пропавшие без вести.

Как отметил советник главы ОП, российскому руководству было бы трудно признать такие потери.

Это очень тяжелая история для России. Она очевидна для всех. 200 – 250 тысяч общих потерь в данной войне. Иначе никакая мобилизация вам не нужна,

– подчеркнул Подоляк.

Интервью Екатерины Соляр с Михаилом Подоляком: смотрите полное видео

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