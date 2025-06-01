Бойцы "Спартан" уничтожили группу оккупантов на электросамокатах: яркое видео операторов дронов

Украинские бойцы уничтожили вражескую группу "штурмовиков". Они пытались на электросамокатах проскользнуть между украинскими позициями.

Россияне пытаются штурмовать позиции под Покровском, но их попытки завершаются провалом. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает 24 Канал.

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Уничтожение штурмовиков на Покровском направлении

Оккупанты пытаются любой ценой прорваться к позициям Сил обороны Украины в Донецкой области. В последнее время для этого они используют даже мотоциклы и электросамокат. На днях операторы БпЛА бригады "Спартан" Нацгвардии обнаружили и ликвидировали вражескую группу, которая пыталась доставить боекомплект и провизию к своей точке накопления.

Личный состав врага уничтожен, средства передвижения превращены в металлолом,

– сообщил Александр Пивненко.

Ликвидация группы оккупантов подразделением НГУ в Донецкой области: смотрите видео

Всего за минувшие сутки подразделениями НГУ уничтожено:

1 единица бронетехники;

7 единиц автомобильной техники;

4 средства РЭБ;

3 склада БК;

Нанесено поражение по 17 местам скопления личного состава противника.

К слову, бойцы ГУР уничтожили более 20 оккупантов на Купянском направлении. Украинские защитники заминировали подступы к позициям российских штурмовых групп. Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитывался о ликвидации более 200 тысяч российских солдат с начала 2025 года.