Россия потеряла еще 2 вертолета – Ми-8 и Ми-24: итог суток от ОК "Юг"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать технику и живую силу оккупантов. Так, в течение суток ликвидированы вертолеты россиян.

Захватчики понесли огромные потери. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

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ВСУ уничтожили кафиров

Нашей авиацией нанесено 7️ ударов по противнику, подразделениями же противовоздушной обороны уничтожены 3️ беспилотных разведчика "Орлан-10" в Бериславском и Николаевском районах.

Также ликвидированы 2️ вертолеты Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 290 огневых задач. Ориентировочные потери россиян за сутки составляют:

31 оккупант;

8 танков;

26 единиц автобронетехники;

крупнокалиберная гаубица "Мста-Б";

пушка-гаубица.

Остаются угроза ударов

В Черном море вражеская корабельная группировка из 9 кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве 3 надводных и 2 подводных ракетоносителя.

Угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

Как украинские защитники уничтожают врага

Недавно в Запорожской области во время налета вражеской авиации нацгвардеец сбил вертолет Ми-8. Его удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".

Также оккупанты отправили вертолет Ми-8 с командой на борту для спасения российского пилота. Однако зенитчики успешно уничтожили вражеский вертолет.

Кроме того, накануне Вооруженные Силы Украины ликвидировали российский штурмовик Су-25, вертолет Ка-52 и 8 беспилотников.

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