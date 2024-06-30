Месяц выдался горячим: в Силах обороны озвучили потери россиян за июнь

Российская оккупационная армия в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" за июнь потеряла более 8000 военных.

Российские войска не оставляют попыток продвинуться на Востоке и продолжают отправлять оккупантов на штурмы. О потерях вражеской армии рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Потери оккупантов в июне

Июнь был слишком активным и "горячим" первым месяцем лета – как на всей линии боевого соприкосновения, так и в восточной оперативной операционной зоне. Думаю, самые высокие показатели будут в потерях личного состава, их будет больше – более 8 тысяч,

– сказал Волошин.

Кроме потерь оккупантов, в статистике за июнь будет большой показатель активных боевых действий и вражеских штурмов.

Перед этим – 732 (боевых столкновений, – 24 Канал), перед тем – до 700. Большое количество будет уничтоженной бронетехники, артсистем, дронов. Также тяжелых огнеметных систем, средств РСЗО и специальной техники,

– добавил представитель ОСУВ "Хортица".

Ранее украинские военные также сообщили о значительном росте активности российских оккупантов на Времовском направлении. Вечером 29 июня военные заявили, что, в сравнении с прошлыми сутками, количество штурмовых действий российских войск на этом направлении увеличилось почти вдвое.