Російські війська не полишають спроб просунутися на Сході та продовжують відправляти окупантів на штурми. Про втрати ворожої армії розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Втрати окупантів в червні

Червень був надто активним і "гарячим" першим місяцем літа – як на всій лінії бойового зіткнення, так і в східній оперативній операційній зоні. Думаю, найвищі показники будуть у втратах особового складу, їх буде більше – понад 8 тисяч,

– сказав Волошин.

Окрім втрат окупантів, в статистиці за червень буде великий показник активних бойових дій та ворожих штурмів.

Перед цим – 732 (бойових зіткнень, – 24 Канал), перед тим – до 700. Велика кількість буде знищеної бронетехніки, артсистем, дронів. Також важких вогнеметних систем, засобів РСЗВ та спеціальної техніки,

– додав речник ОСУВ "Хортиця".

Раніше українські військові також повідомили про значне зростання активності російських окупантів на Времівському напрямку. Ввечері 29 червня військові заявили, що, у порівнняні з минулою добою, кількість штурмових дій російських військ на цьому напрямку збільшилася майже вдвічі.