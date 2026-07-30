Более 1300 россиян, 3 танка и 1362 БПЛА: потери противника по состоянию на 30 июля
Украинские военные продолжают уничтожать россиян по всей линии фронта. Оккупантам не удается прорвать оборону, а потери врага только растут.
Об этом сообщили в Генштабе.
По информации Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 30 июля 2026 года общие боевые потери россиян ориентировочно составляют:
- Личный состав – 1 444 810 (+1 360)
- Танки – 12 230 (+3)
- Боевые бронированные машины – 25 049 (+5)
- Артиллерийские системы – 47 003 (+41)
- РСЗО – 1 976 (+3)
- Средства ПВО – 1 522 (+1)
- Самолеты – 439
- Вертолеты – 354
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 434 140 (+1 362)
- Наземные робототехнические комплексы – 2 071 (+8)
- Корабли/катера – 34
- Подводные лодки – 2
- Автомобильная техника и автоцистерны – 127 621 (+440)
- Специальная техника – 4 480 (+2)
- Крылатые ракеты – 4 950
Потери врага в войне по состоянию на 30 июля / Инфографика Генштаба
Что еще известно об успешных ударах ВСУ по оккупантам?
В понедельник, 27 июля, и в ночь на 28 июля подразделения Сил обороны Украины провели атаки на важные объекты противника. Так, были поражены комбинат "Приоритет" в Удмуртии и склады.
ВСУ успешно провели атаки на временно оккупированных территориях и на территории страны-агрессора. Силам обороны удалось поразить склад материально-технических средств и горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Ички в Крыму.
Также был осуществлен удар по складу БПЛА оккупантов в районе Червонопоповки Луганской области.
В Силах обороны обещают продолжать систематически проводить мероприятия, направленные на прекращение российской агрессии.