Минули сотни вояк и не один десяток техники: какие потери врагу нанесли Силы обороны 5 февраля

Россия и в дальнейшем несет значительные потери в технике, вооружении и живой силе. По состоянию на 5 февраля украинские защитники ликвидировали около 1 243 840 оккупантов.

Данные о потерях за последние сутки обнародовали в Генштабе ВСУ. Смотрите также Полсотни россиян в окружении: ситуация в Купянске играет в пользу Сил обороны Какие потери за последние сутки понесла Россия? С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 1 243 840 (+770) человек;

танков – 11 642 (+5);

боевых бронированных машин – 23 996 (+4);

артиллерийских систем – 36 975 (+60);

РСЗВ – 1 636 (+2);

средств ПВО – 1 293 (+0);

самолетов – 435 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 125 094 (+1 351);

крылатых ракет – 4 245 (+40);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 77 149 (+200);

специальной техники – 4 062 (+0).

Потери россиян по состоянию на 5 февраля / Инфографика Генштаба ВСУ Украинские силы уничтожают оккупантов и важные объекты: что известно? В Купянске, по состоянию на 4 февраля, в окружении Сил обороны находятся около 50 оккупантов. По словам представителя группировки Объединенных сил подполковника Виктора Трегубова, количество оккупантов постоянно уменьшается из-за разведывательно-штурмовых операций украинцев.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили уничтожение тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк" противника, которую удалось поразить на территории Белгородской области России.

Украинским военным удалось атаковать учебный центр подготовки пилотов и производства FPV-дронов российской армии в районе населенного пункта Камыш-Заря Запорожской области.