Более 7 сотен россиян и десятки единиц техники: потери врага по состоянию на 13 марта
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает терять на фронте тысячи единиц личного состава. Только за минувшие сутки ВСУ минуснули 710 врагов.
С начала полномасштабного вторжения враг потерял 159 800 солдат. Однако Генштаб сообщает, что подсчет усложнен из-за интенсивности боев.
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Потери россиян в технике
- танков – 3474 (+8);
- боевых бронированных машин – 6774 (+5);
- артиллерийских систем – 2503 (+16);
- РСЗО – 493 (+0);
- средств ПВО – 259 (+0);
- самолетов – 304 (+0);
- вертолетов – 289 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2109 (+1);
- крылатых ракет – 907 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 5354 (+6);
- специальной техники – 251 (+9).
Потери россиян в личном составе и технике 13 марта
Враг теряет личный состав в Бахмуте
Россияне в Бахмуте ежесуточно теряют сотни единиц личного состава. Спикер Восточной группировки ВСУ, полковник Сергей Череватый заявил, что только 12 марта Россия потеряла в Бахмуте 239 оккупантов, еще 293 – ранены. Кроме того, на этом направлении украинские защитники подбили 2 вражеских танка Т-72 и уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Оса".
Глава Офиса Президента Андрей Ермак показал одно фото из Бахмута – там поле усеяно трупами россиян. Только на небольшом кусочке было 60 – 70 погибших.
Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, что Россия потеряла в Бахмуте такое количество группировок, которого хватило бы на стратегическую наступательную операцию. То есть россияне могли бы их использовать для повторного наступления на Киев. Ведь речь идет о 50 тысячах захватчиков – убитых или раненых, 200 танках – уничтоженных.