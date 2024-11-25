Более тысячи новых "зрителей" у Кобзона и десятки уничтоженной техники: потери россиян 25 ноября
25 ноября 2024, 07:25Читати новину українською
Вражеское наступление на Востоке продолжается. Украинские защитники мужественно обороняются, нанося противнику огромные потери.
Недавно Украина нанесла мощный удар по Курской области с помощью ракет Storm Shadow, таким образом уничтожив сотни северокорейских и российских солдат на территории агрессора, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
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Потери оккупантов по состоянию на 25 ноября
- личного состава – 732350 (+1610) человек,
- танков – 9429 (+6),
- боевых бронированных машин – 19236 (+27),
- артиллерийских систем – 20787 (+22),
- РСЗО – 1254 (+0),
- средства ПВО – 1004 (+0),
- самолетов – 369 (+0),
- вертолетов – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19480 (+114),
- крылатые ракеты – 2764 (+0),
- корабли /катера – 28 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 29948 (+84),
- специальная техника – 3681 (+2)
Потери оккупантов по состоянию на 25 ноября / Фото Генштаб