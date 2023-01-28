Под Краснодаром на "аллее героев" похоронили рекордное количество убитых в Украине оккупантов

28 января 2023, 06:45
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Под российским Краснодаром похоронили рекордное количество оккупантов. Их всех уничтожили в Украине только за месяц.

Захватчиков похоронили на так называемой "аллее героев". Об этом сообщают российские СМИ, информирует 24 Канал.

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Под Краснодаром похоронили рекордное количество оккупантов

Как стало известно, 14 свежих могил – это рекордное количество новых захоронений убитых оккупантов в течение одного месяца.

До этого на кладбище за месяц появлялись четыре – пять новых могил, а сейчас – около 14.

Это рекорд за все время отслеживания захоронений погибших в Украине,
– рассказал автор телеграм-канала "Титушки в Краснодаре" Виталий Вотановский.


Убитых оккупантов хоронят под Краснодаром / Коллаж

Актуальные потери оккупантов

ВСУ уже уничтожили 124 710 российских оккупантов.

Потери врага в технике:

  • танков – 3182 (+7);
  • боевых бронированных машин – 6340 (+6);
  • артиллерийских систем – 2180 (+11);
  • РСЗО – 452 (+0);
  • средств ПВО – 221 (+1);
  • самолетов – 292 (+0);
  • вертолетов – 283 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1941 (+33);
  • крылатых ракет – 796 (+47);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5001 (+15);
  • специальной техники – 199 (+4).

Автор: Софія Ковнір