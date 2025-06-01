"Тайфун" отметил свою годовщину "с огоньком": как военные уничтожали врага
- Отряд беспилотных систем "Тайфун" отметил свою первую годовщину, уничтожая российские военные цели.
- Бойцы уничтожили много пехотинцев и не только.
В Украине есть много новых формирований, которые уже показали свою эффективность. Отряд беспилотных систем "Тайфун" отметил свою первую годовщину.
Детали передает 24 Канал.
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"Тайфун" поражает": бойцы на свою годовщину уничтожали россиян с праздничным рвением
В подразделении рассказали, что отметили свой день рождения так, как и подобает спецподразделению. То есть упорно уничтожали захватчика на нашей земле и добавляли новые цифры в счет потерь врага.
Бойцы поразили:
- военные автомобили;
- пушки;
- пехоту (много пехоты).
И действительно, в ролике, который выложили бойцы, заметно, как много вражеских пехотинцев уничтожили наши защитники.
Работа подразделения "Тайфун": смотрите видео
"Это только то, что поместилось в видео. Много попаданий осталось за кадром, но от этого они не перестали быть попаданиями. В целом прослеживается тенденция работы по всем выявленным целям – без разницы, "жирные" они или нет. Наших дронов становится больше, вражеских РЭБов тоже, поэтому времени на размышления не остается. Увидел, прилетел, уничтожил. Так работает "Тайфун", – отметили военные.