Средств быстрого восстановления нет, – военный обозреватель о важности уничтожения ЗРК "Бук"
На Донецком направлении Силы обороны поразили сразу 3 российских зенитно-ракетных комплекса "Бук". Потеря таких средств отразится на мощностях оккупантов, ведь их восстановление или замена потребует времени.
Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что в России становится все меньше оружия малого и среднего радиуса действия. Производство новых образцов требует времени.
"Средств, чтобы быстро восстановить "Бук" нет вообще", – подчеркнул Коваленко.
Смотрите также В 2023 году ВСУ уничтожили в 2,5 раза больше россиян, чем в 2022: итоги года на фронте
Насколько важно уничтожение ЗРК "Бук"
Восстановление средств противовоздушной обороны достаточно продолжительное. Если говорить о создании современной техники такой, как ЗРК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2", то для этого понадобится еще больше времени.
Советские образцы того же "Бука" или других зенитных ракетно-пушечных комплексов также можно снимать с консервации, но надо помнить важный момент. Даже расконсервирование и восстановление до боеспособного состояния длится примерно полгода.
К примеру, ЗРГК "Тунгуска" передали для одного из российских противовоздушных подразделений. Прежде их восстанавливали полгода, но когда передали, то с шести – 4 полноценно не работали,
– рассказал Александр Коваленко.
Россияне не могут довести до боеготовности даже то, что уже было создано. Следовательно, трудно говорить о возможности оккупантов восстанавливать серьезные образцы противовоздушной обороны, которые к тому же были уничтожены.
Более того, кроме ремонта понадобится время на перевозку этих средств непосредственно в зону боевых действий. Они вынуждены транспортировать эту номенклатуру из России на фронт, тем самым уменьшая эффективность ПВО в самой стране, в своей тыловой зоне,
– подчеркнул Коваленко.
Оккупанты ежедневно несут огромные потери
- Только за одну неделю на Донецком направлении российские захватчики потеряли 3 зенитных ракетных комплекса "Бук", а также 2 станции обнаружения и целеуказания 9С36. Украинские воины обнародовали кадры мощной работы. В ССО добавили, что один ЗРК уничтожен полностью, еще 2 выведены из строя и не подлежат восстановлению.
- Существенные потери армия оккупантов понесла и в Херсонской области. Там ликвидировали контрбатарейную радиолокационную станцию "Ястреб-АВ". Ее приблизительная стоимость 250 миллионов долларов. В Силах обороны сообщили, что это средство появилось на вооружении россиян именно в день его уничтожения. Следовательно, украинские защитники времени не теряли.
- В издании Forbes подсчитали, что за 10 недель боев за Авдеевку российские оккупанты потеряли по меньшей мере 143 танка. Но даже это не помогло им продвинуться в городе и добиться успехов. Обозреватели уже назвали наступление на Авдеевку – ловушкой для россиян. Каждый месяц они теряют там по 60 танков, что существенно истощает арсенал врага.