Средств быстрого восстановления нет, – военный обозреватель о важности уничтожения ЗРК "Бук"

На Донецком направлении Силы обороны поразили сразу 3 российских зенитно-ракетных комплекса "Бук". Потеря таких средств отразится на мощностях оккупантов, ведь их восстановление или замена потребует времени.

Такое мнение 24 Каналу выразил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что в России становится все меньше оружия малого и среднего радиуса действия. Производство новых образцов требует времени.

"Средств, чтобы быстро восстановить "Бук" нет вообще", – подчеркнул Коваленко.

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Насколько важно уничтожение ЗРК "Бук"

Восстановление средств противовоздушной обороны достаточно продолжительное. Если говорить о создании современной техники такой, как ЗРК "Панцирь-С1" или ЗРК "Тор-М2", то для этого понадобится еще больше времени.

Советские образцы того же "Бука" или других зенитных ракетно-пушечных комплексов также можно снимать с консервации, но надо помнить важный момент. Даже расконсервирование и восстановление до боеспособного состояния длится примерно полгода.

К примеру, ЗРГК "Тунгуска" передали для одного из российских противовоздушных подразделений. Прежде их восстанавливали полгода, но когда передали, то с шести – 4 полноценно не работали,

– рассказал Александр Коваленко.

Россияне не могут довести до боеготовности даже то, что уже было создано. Следовательно, трудно говорить о возможности оккупантов восстанавливать серьезные образцы противовоздушной обороны, которые к тому же были уничтожены.

Более того, кроме ремонта понадобится время на перевозку этих средств непосредственно в зону боевых действий. Они вынуждены транспортировать эту номенклатуру из России на фронт, тем самым уменьшая эффективность ПВО в самой стране, в своей тыловой зоне,

– подчеркнул Коваленко.

Оккупанты ежедневно несут огромные потери