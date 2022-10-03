Как оккупанты пополняют потери: российское командование приняло "интересное" решение
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные ежедневно уничтожают сотни оккупантов. Так, захватчики придумали способ, как пополнить свои потери.
Российское военно-политическое руководство, с целью выигрыша времени на подготовку и проведение боевого согласования мобилизованного личного состава, приняло интересное решение. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
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Как оккупанты пополняют потери
Потери подразделений, находящихся непосредственно на линии столкновения, восполняют за счет представителей так называемых "силовых структур", действующих на временно оккупированной территории Донецкой области.
Обеспечение административно-полицейского режима на временно оккупированной территории будет полагаться на подразделения Федеральной службы безопасности России,
– отметили в ведомстве.
Потери россиян на войне в Украине
По состоянию на 3 октября ВСУ уничтожили уже 60 430 бойцов. За минувшие сутки захватчики потеряли:
- личного состава – примерно 60 430 (+320) человек;
- танков – 2380 (+3) единиц;
- боевых бронированных машин – 4991 (+16) единица;
- артиллерийских систем – 1405 единиц;
- РСЗО – 338 (+1) единиц;
- средства ПВО – 176 единиц;
- самолетов – 265 (+1) единиц;
- вертолетов – 228 (+1) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1026 (+11) единиц;
- крылатые ракеты – 246 единиц;
- корабли и катера – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3811 (+15) единиц;
- специальная техника – 131 единица.
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