Самые элитные подразделения россии понесли потери в Украине, их пополняют мобилизованными, – ISW
Источник:ISW
Захватчики несут большие потери на войне. Поэтому российские власти отправляют на фронт только что мобилизованных россиян для усиления остатков разных подразделений, в частности, самых элитных, которые были разгромлены в Украине.
По данным Генштаба ВСУ, новомобилизованные россияне прибыли на усиление подразделений 1-го танкового полка, 2-й мотострелковой дивизии и 1-й гвардейской танковой армии без подготовки. Об этом сообщили в Институте изучения войны.
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Самые элитные подразделения россии пополняют мобилизованными
Недавно российский военный, мобилизованный в 1-й танковый полк, пояснил, что в течение двух дней его отправят воевать в Херсонскую область без какой-либо базовой подготовки.
Аналитики заявили, что 1-я гвардейская танковая армия считалась главной механизированной силой россии до 24 февраля, и тот факт, что ее элементы усиливаются плохо дисциплинированными, неподготовленными людьми, согласуется с предварительными оценками ISW о том, что даже самые элитные части россии понесли значительные в Украине и потому все больше деградируют.
Добавление новомобилизованных сил к частям 1-й гвардейской танковой армии вряд ли придаст этим частям решающую боевую мощь.
– отметили в ISW.
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