Потери россиян молниеносно растут: в чем "секрет успеха"

На линии фронта ежедневно идут жестокие бои. Только мобилизованные россияне часто совсем не имеют боевого опыта и становятся пушечным мясом для армии-террористки.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный аналитик Алексей Гетьман. Он объяснил, почему потери россиян растут с молниеносной быстротой.

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Каждый день Генштаб сообщает о сотнях потерь среди личного состава оккупантов. 29 декабря 2022 было ликвидировано 690 российских военных, а накануне - 790.

Оставляют мобилизованных на произвол судьбы

По словам Алексея Гетьмана, большие потери россиян связаны с тем, что они пытаются вести активные боевые действия в районе Бахмута и Запорожья. К тому же оккупанты начинают активно привлекать "свежемобилизованных" лиц.

По сообщениям военных, с Южного направления имеющих определенный опыт россиян руководство отправило на Бахмутское направление. А на левом берегу Херсонщины остались в основном недавно мобилизованные, у которых нет боевого опыта, а главное – они морально и физически не готовы вести боевые действия.

Причиной больших потерь россиян аналитик считает, что неопытных солдат пытаются бросить в атаку.

Для наших вооруженных сил это как тир. Очень странно, но у российских офицеров тоже должно быть хоть какое-то военное достоинство, ведь бросать людей прямо на убийство – это полное зло,

– подчеркнул Гетман.

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Охота на дезертиров

В Херсонскую область прибыла российская национальная гвардия, которая ловит дезертиров. Там ежедневно по 200 – 300 человек в розыске, отметил аналитик.

Там был введен комендантский час, но не на определенные периоды суток. Там комендантский час длится 7 – 10 суток, чтобы росгвардия и кадыровцы могли бегать и ловить любого прохожего, выясняя, что это, скорее всего, диверсант,

– подчеркнул Гетман.

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