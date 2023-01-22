Наоборот идут в раж, – экс-сотрудник СБУ уверен, что никакие потери не остановят россиян

Потери россиян в войне с Украиной поражают своими масштабами, но они не собираются останавливаться на достигнутом и хотят, чтобы погибло как можно больше российского населения. Украинцы ожидали определенного порога, после которого россияне могут прекратить войну из-за больших потерь, но, похоже, этого порога не существует.

Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, российские власти, вероятно, разными способами подавляют недовольство.

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Сколько уже потеряла Россия

По данным Генштаба, потери россиян в войне составляют уже более 120 тысяч человек, и это только убитыми. Этот показатель превзошел потери США во Вьетнамской войне и потери СССР в Афганистане.

Иван Ступак отметил, что в Генштабе подсчитывают всех убитых, сражавшихся на стороне России, а россияне могут не учитывать в своих потерях зэков, так называемую "народную милицию ЛНР" и другие структуры.

"Я тоже прихожу к тому, что, пожалуй, нет такой цифры, которая будет для них порогом и они скажут, что что-то идет не по плану и нужно что-то менять", – сказал Ступак.

"Солдатские матери" не помогают

По словам экс-сотрудника СБУ, российская организация "Солдатские матери" провела масштабную работу во время войны в Чечне, чтобы остановить войну, но сейчас она превратилась в карманную организацию, "матери" которой пьют чай с Владимиром Путиным. Вместо тех матерей, которые не согласны с войной, называют агентами США и предателями.

Иван Ступак рассказывает о пороге потерь для россиян: смотрите видео

Ступака поразил момент в Макеевке, когда одномоментно были убиты сотни оккупантов из одного региона. Тогда "конвейером" начали хоронить убитых россиян и в российских пабликах начали появляться сообщения об возмущении сложившейся ситуации.

Одномоментно много людей и их все хоронят. Сегодня, завтра, послезавтра. Вытащили из-под завалов, в пакет замотали, вывезли, спрятали. Для этого региона это был траур и я увидел, что это действительно может быть той точкой, которая вводит систему в турбулентность, но российским властям как-то удалось это потушить либо угрозами, либо деньгами.

– отметил Ступак.

Он также рассказал, что был уверен, что должны быть какие-то числа, которые бы остановили россиян и они решили бы остановить войну.

"Но они наоборот идут в раш, ах так, значить всё, до конца идем", – сказал Ступак.

Что известно о потерях россиян