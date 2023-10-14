На Сватовском направлении оккупантам устроили бессонную ночь: видео уничтожения огневых позиций
На фронте российские оккупанты несут колоссальные потери. Так, ночью 14 октября пограничники поразили несколько огневых позиций врага.
Соответствующее видео с последствиями уже обнародовали в сети. Известно, что наши защитники уничтожили вражескую гаубицу Д-30.
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Пограничная аэроразведка устроила россиянам бессонную ночь
В ночь на 14 октября пограничная аэроразведка на Сватовском направлении поразила несколько огневых позиций российских оккупантов.
Так, было уничтожено несколько вражеских позиций с личным составом, боекомплектом и гаубицей Д-30.
Последствия удара по российским позициям: смотрите видео
Огромные потери россиян на фронте
По состоянию на 14 октября ВСУ уже уничтожили около 286 890 оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано 970 солдат. Потери в технике:
- танков – 4940 (+9),
- боевых бронированных машин – 9337 (+24),
- артиллерийских систем – 6833 (+26),
- РСЗО – 811 (+0),
- средств ПВО – 547 (+1),
- самолетов – 317 (+1),
- вертолетов – 316 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),
- крылатых ракет – 1531 (+0),
- кораблей и катеров – 20 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22),
- специальной техники – 971 (+4).
Кстати, за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.
В течение суток наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".
Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ врага.