На Сватовском направлении оккупантам устроили бессонную ночь: видео уничтожения огневых позиций

На фронте российские оккупанты несут колоссальные потери. Так, ночью 14 октября пограничники поразили несколько огневых позиций врага.

Соответствующее видео с последствиями уже обнародовали в сети. Известно, что наши защитники уничтожили вражескую гаубицу Д-30.

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Пограничная аэроразведка устроила россиянам бессонную ночь

В ночь на 14 октября пограничная аэроразведка на Сватовском направлении поразила несколько огневых позиций российских оккупантов.

Так, было уничтожено несколько вражеских позиций с личным составом, боекомплектом и гаубицей Д-30.

Последствия удара по российским позициям: смотрите видео

Огромные потери россиян на фронте

По состоянию на 14 октября ВСУ уже уничтожили около 286 890 оккупантов. За прошедшие сутки ликвидировано 970 солдат. Потери в технике:

танков – 4940 (+9),

боевых бронированных машин – 9337 (+24),

артиллерийских систем – 6833 (+26),

РСЗО – 811 (+0),

средств ПВО – 547 (+1),

самолетов – 317 (+1),

вертолетов – 316 (+0),

БпЛА оперативно-тактического уровня – 5265 (+1),

крылатых ракет – 1531 (+0),

кораблей и катеров – 20 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 9225 (+22),

специальной техники – 971 (+4).

Кстати, за последние 3 дня в ходе штурмовых действий в районе Красногоровки Донецкой области потери оккупантов составили более 100 безвозвратных, большинство из которых в результате отсутствия эвакуации с поля боя, а также около 200 раненых.

В течение суток наша авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и моста противника. Также нашими защитниками был уничтожен российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, состав боеприпасов и станцию РЭБ врага.