Как полыхала колонна кемеровского СОБРа оккупантов: историческое видео из Ирпеня

В первые дни полномасштабного вторжения россияне захватывали Киевскую область. Враг пытался дойти до украинской столицы, однако встретил смерть.

В сети опубликовали видео, как уже 25 февраля (второй день полномасштабной войны) в Ирпене горит колонна кемеровского СОБРа. Эти кадры украинцы увидели впервые.

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Оккупанты думали, что в Украине их будет ждать успех. Однако получили только возможность вернуться домой в черных пакетах.

Как полыхала колонна кемеровского СОБРа оккупантов: смотрите видео

Ирпень украинские герои освободили в марте 2022 года. Враг оставил заминированные здания и многочисленные разрушения. На временно оккупированных территориях россияне издевались над местным населением.

Впоследствии мэр Ирпеня рассказал детали об освобождении территорий.

Контрнаступление было очень авантюрной идеей. Но мы решились и по всем трем направлениям их полностью разгромили. Они просто убегали, оставляя технику. Это было очень правильное решение руководства Вооруженных Сил Украины,

– говорится в сообщении.

Уже 1 апреля стало известно, что нашим воинам удалось также освободить Бучу и Гостомель.

Оккупанты в Украине массово погибают

Российские оккупанты в Украине массово получают билеты на концерт к Кобзону. "Поехать" туда можно в черных пакетах, которых хватит для всех захватчиков. Украинские защитники и защитницы ежедневно ликвидируют оккупантов.

Даже несмотря на смену погодных условий, "двухсотыми" ежедневно становятся сотни захватчиков. По состоянию на 10 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 760 оккупантов. Также уничтожили: