Сотни ликвидированных оккупантов, танки и артиллерия: потери врага на 20 августа
Источник:Генштаб ВСУ
Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов, которые пришли на нашу землю захватывать территории, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских. В общей сложности потери врага уже превысили 257 тысяч.
Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.
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Потери России в войне против Украины
С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 оккупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности:
- танков – 4 346 единиц,
- боевых бронированных машин – 8 435 единиц,
- артиллерийских систем – 5 245 единиц,
- РСЗО – 717 единиц,
- средств ПВО – 489 единиц,
- самолетов – 315 единиц,
- вертолетов – 316 единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,
- крылатые ракеты – 1 406,
- кораблей и катеров – 18 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,
- специальной техники – 790 единиц.
Потери врага за прошедшие сутки
За минувшие сутки ВСУ превратили в металлолом еще 6 российских танков. Также враг потерял еще 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 3 средства ПВО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн из ГСМ и 5 единиц специальной техники.