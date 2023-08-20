Сотни ликвидированных оккупантов, танки и артиллерия: потери врага на 20 августа

20 августа 2023, 08:30
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Источник:

Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов, которые пришли на нашу землю захватывать территории, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских. В общей сложности потери врага уже превысили 257 тысяч.

Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.

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Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 оккупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности:

  • танков – 4 346 единиц,
  • боевых бронированных машин – 8 435 единиц,
  • артиллерийских систем – 5 245 единиц,
  • РСЗО – 717 единиц,
  • средств ПВО – 489 единиц,
  • самолетов – 315 единиц,
  • вертолетов – 316 единиц,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,
  • крылатые ракеты – 1 406,
  • кораблей и катеров – 18 единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,
  • специальной техники – 790 единиц.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки ВСУ превратили в металлолом еще 6 российских танков. Также враг потерял еще 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 3 средства ПВО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн из ГСМ и 5 единиц специальной техники.

 

Автор: Анастасія Кушпіт