Сотни ликвидированных оккупантов, танки и артиллерия: потери врага на 20 августа

Силы обороны продолжают ликвидировать оккупантов, которые пришли на нашу землю захватывать территории, уничтожать инфраструктуру и убивать гражданских. В общей сложности потери врага уже превысили 257 тысяч.

Только за минувшие сутки наши защитники и защитницы ликвидировали еще 460 российских захватчиков. Кроме того, страна-агрессор потеряла много техники, пишет 24 Канал.

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Потери России в войне против Украины

С начала полномасштабного вторжения на утро 20 августа ВСУ ликвидировали 257 470 оккупантов. Также враг потерял десятки тысяч единиц техники, в частности:

танков – 4 346 единиц,

боевых бронированных машин – 8 435 единиц,

артиллерийских систем – 5 245 единиц,

РСЗО – 717 единиц,

средств ПВО – 489 единиц,

самолетов – 315 единиц,

вертолетов – 316 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 4 304,

крылатые ракеты – 1 406,

кораблей и катеров – 18 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 7 680 единиц,

специальной техники – 790 единиц.

Потери врага за прошедшие сутки

За минувшие сутки ВСУ превратили в металлолом еще 6 российских танков. Также враг потерял еще 11 боевых бронированных машин, 33 артиллерийских системы, 3 средства ПВО, 22 БпЛА оперативно-тактического уровня, 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн из ГСМ и 5 единиц специальной техники.