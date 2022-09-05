В Харьковской области уничтожили более 100 оккупантов, в Херсоне – 30: потеряли много техники
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские защитники продолжают уничтожать российских захватчиков на нашей земле. На этот раз "вторая армия мира" понесла огромные потери на Харьковском и Херсонском направлениях.
Только за сутки оккупанты потеряли сотни солдат. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
Важно Белогоровка, Покровское и Краматорское направление: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ
Какие потери понесли россияне
В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, а также уничтожены две боевые машины.
В Херсоне поражены более 30 военнослужащих и 3 танка противника, а в районе Антоновского моста и переправы уничтожен зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага.
Успешные действия Сил обороны привели к выведению из строя переправ в районе Херсона и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить переброску войск через реку Днепр.
– отметили в Генштабе.
Потери врага в технике
По состоянию на 5 сентября Вооруженные Силы Украины уничтожили уже 49 800 путинских солдат.
- танков – 2 068 единиц (+19 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин – 4 459 единиц (+29);
- артиллерийских систем – 1 157 единиц (+10);
- РСЗО – 294 единиц;
- средств ПВО – 156 единиц;
- самолетов – 236 единиц;
- вертолетов – 206 единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 867 единиц (+3);
- крылатых ракет – 205 единиц (+2);
- кораблей и катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 286 единиц (+10);
- специальной техники – 107 единиц (+1).
Стоит посмотреть – ВСУ уничтожили переправу врага через Днепр: смотрите видео