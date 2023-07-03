Украинские морпехи мощно "минуснули" российский "Аллигатор"

3 июля 2023, 13:31
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36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

Российские захватчики продолжают нести огромные потери на фронте. Так, наши защитники в очередной раз уничтожили вражеский вертолет Ка-52.

Вертолет "минуснули" на Бердянском направлении. Его сбили с ПТРК "Джавелин".

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Украинские воины уничтожили вражеский Ка-52

Так, на 309-й вертолет оккупантов уничтожили морпехи 36 отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",
– отметили защитники.

Обратите внимание! Стоимость одного "Аллигатора" – 484 миллиона рублей. Их на вооружении до вторжения у россиян находилось около 90 единиц.

Огромные потери оккупантов на фронте

По состоянию на 3 июля общее количество ликвидированных оккупантов достигло 230 260 человек. Только за минувшие сутки потери врага пополнили еще 600 захватчиков. Потери в технике:

  • российских танков – 4057;
  • боевых бронированных машин – 7899;
  • артиллерийских систем – 4 220;
  • РСЗО – 641;
  • средств ПВО – 391;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 309;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 3573;
  • крылатых ракет – 1 264;
  • кораблей и катеров – 18;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6834;
  • специальной техники – 590.

Автор: Софія Ковнір