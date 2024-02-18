Авдеевка свою миссию выполнила, - Лиховий объяснил значение потерь россиян там

Украинские военные отошли из Авдеевки после нескольких месяцев героической обороны города. Россияне там понесли колоссальные потери.

Спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона прокомментировал потери россиян при штурмах Авдеевки, которые составили 47 тысяч военных. По его словам, это действительно колоссальная цифра.

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Враг бросал туда ресурсы

Лиховий отметил, что такое количество потерь – это свидетельство того, какие большие резервы и ресурсы враг бросал для того, чтобы удовлетворить больные амбиции Путина по захвату какого-то населенного пункта.

По его словам, соотношение снарядов было 10 к одному, а также продолжались непрерывные бомбардировки.

Авдеевка свою миссию выполнила. Она связала огромную группировку войск, к которой подводились все новые и новые резервы,

– отметил представитель Таврического направления.

Благодаря тому, что украинские военные держали оборону Авдеевки россияне не могли расширять штурмовые действия на других направлениях. Это означало, что там было уничтожено большое количество их вооружений.

Силы обороны завершили выход из Авдеевки