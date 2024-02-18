"На сколько наступлений еще хватит России": OSINT-аналитики посчитали потери врага в Авдеевке
Источник:InformNapalm
Украинские военные отошли со своих позиций в Авдеевке после нескольких месяцев героической обороны. Несмотря на это, враг понес огромные потери, пытаясь взять город под контроль.
Потери россиян во время штурмов Авдеевки достигли колоссальных цифр. Говорится в о личном составе, и о технике.
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Сколько россияне потеряли техники
Российская армия активизировала свои усилия на этом направлении примерно в октябре. Все цифры ссылаются на технику, которая попала на фото или кадры с видео. То есть подсчитать потери россиян можно только примерно.
В общем, на фото или видео попали 666 уничтоженных российских единиц техники.
Россияне заплатили за Авдеевку большую цену. За эти месяцы мы привыкли к ежедневным видео с российскими атаками, которые сжигались, как не Стугной, так минами или дронами. Потери ВСУ по технике минимальные, если учитывать активность боев,
– отметили аналитики.
Россия потеряла 224 танка. Это более 7 танковых батальонов (если брать по 31), в районе 3 танковых полков. ВСУ сожгли за несколько месяцев под Авдеевкой российскую танковую дивизию.
Под Авдеевкой уничтожили различные модификации, но в целом очень много новой техники:
- T-90 (7)
- T-80 (77)
- T-72 (82)
- T-64 (12)
- T-62 (5)
- еще по 41-му танку не удалось определить тип
Эти танки сопровождали перевозки пехоты. Также Россия потеряла 359 бронированных машин, из них 121 МТЛБ. Именно БТРов 60+, 165 БМП-1/2/3. Основной "БТР" россиян в этой битве был МТЛБ.
Стоит заметить, что совсем не все потери можно было заснять, поэтому можно говорить о том, что реальные потери россиян еще больше.
На сколько еще таких "авдеевок" хватит российской армии?
– риторически спрашивают аналитики.
Потери личного состава под Авдеевкой для россиян также были колоссальными, однако их подсчитать еще труднее.
В ВСУ раскрыли потери врага под Авдеевкой
В ВСУ поделились информацией относительно Авдеевской оборонительной операции. Всего за 4 месяца россияне потеряли на этом участке фронта почти 50 тысяч военных.
Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский отметил, что активные боевые действия за Авдеевку начались еще 10 октября 2023 года. Более 4 месяцев украинские защитники мужественно обороняли город.
За все время общие потери российских войск на Авдеевском направлении составили:
- личного состава – 47 186 человек
- танки – 364
- артиллерийские системы – 248
- боевые бронемашины – 748
- самолеты – 5