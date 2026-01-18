Цифры просто поражают: какие потери россияне понесли в Купянске

Вокруг боев за Купянск во время контрнаступления Сил обороны снова появились новые детали. Западные медиа со ссылкой на данные британской разведки обратили внимание на соотношение потерь на этом участке и предположили, что для России оно могло быть гораздо хуже, чем в средних оценках по фронту.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такие показатели могли появиться. Он отметил, что важны не только цифры, но и то, какой период берут для подсчета и как была выстроена операция, о которой идет речь.

Какие потери россиян под Купянском?

В западных медиа со ссылкой на данные британской разведки утверждают, что во время боев за Купянск в период контрнаступления потери россиян на этом участке в 27 раз превышали украинские. Цифры действительно впечатляют, но Сергей Кузан отметил, что без уточнений такая статистика может вводить в заблуждение, потому что многое зависит от отрезка времени и конкретного эпизода боев.

Здесь речь идет об анонимных источниках, во-первых, а во-вторых, мы не знаем, за какой период,

– сказал Кузан.

Он объяснил, что такая разница в потерях могла появиться не как средний показатель за всю кампанию, а в пределах отдельного эпизода боев, когда украинские подразделения действовали комплексно и максимально берегли людей.

Так действительно может быть такая цифра 1 к 27, если учесть, что была правильно построена именно эта операция по освобождению, а затем и зачистке Купянска,

– объяснил Кузан.

По словам Кузана, результат дал не один инструмент, а сочетание действий: полная изоляция группировки, удары по логистике, работа авиации, регулярные поражения дронами и сбросами, а также применение наземных роботизированных комплексов.

Наши силы однозначно берегли своих людей,

– отметил он.

Дополнительный эффект давало то, что российским силам перекрывали подвоз воды и медикаментов, а также не подпускали резервы к окруженным позициям.

Удалось достичь такого действительно невероятного результата, который нужно брать за пример и масштабировать,

– объяснил Кузан.

Важно было, чтобы противник не мог восстановить боеспособность и вырваться из кольца. Именно сочетание этих условий, по его мнению, могло дать столь резкое соотношение потерь в конкретный период боев.

