Цифры просто поражают: какие потери россияне понесли в Купянске
- Западные медиа со ссылкой на данные британской разведки предположили, что потери России в Купянске могли быть хуже, чем в среднем по фронту.
- Сергей Кузан отметил, что важны не только цифры потерь, но и период подсчета и организация операции.
Вокруг боев за Купянск во время контрнаступления Сил обороны снова появились новые детали. Западные медиа со ссылкой на данные британской разведки обратили внимание на соотношение потерь на этом участке и предположили, что для России оно могло быть гораздо хуже, чем в средних оценках по фронту.
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире 24 Канала объяснил, при каких условиях такие показатели могли появиться. Он отметил, что важны не только цифры, но и то, какой период берут для подсчета и как была выстроена операция, о которой идет речь.
Какие потери россиян под Купянском?
В западных медиа со ссылкой на данные британской разведки утверждают, что во время боев за Купянск в период контрнаступления потери россиян на этом участке в 27 раз превышали украинские. Цифры действительно впечатляют, но Сергей Кузан отметил, что без уточнений такая статистика может вводить в заблуждение, потому что многое зависит от отрезка времени и конкретного эпизода боев.
Здесь речь идет об анонимных источниках, во-первых, а во-вторых, мы не знаем, за какой период,
– сказал Кузан.
Он объяснил, что такая разница в потерях могла появиться не как средний показатель за всю кампанию, а в пределах отдельного эпизода боев, когда украинские подразделения действовали комплексно и максимально берегли людей.
Так действительно может быть такая цифра 1 к 27, если учесть, что была правильно построена именно эта операция по освобождению, а затем и зачистке Купянска,
– объяснил Кузан.
По словам Кузана, результат дал не один инструмент, а сочетание действий: полная изоляция группировки, удары по логистике, работа авиации, регулярные поражения дронами и сбросами, а также применение наземных роботизированных комплексов.
Наши силы однозначно берегли своих людей,
– отметил он.
Дополнительный эффект давало то, что российским силам перекрывали подвоз воды и медикаментов, а также не подпускали резервы к окруженным позициям.
Удалось достичь такого действительно невероятного результата, который нужно брать за пример и масштабировать,
– объяснил Кузан.
Важно было, чтобы противник не мог восстановить боеспособность и вырваться из кольца. Именно сочетание этих условий, по его мнению, могло дать столь резкое соотношение потерь в конкретный период боев.
Что известно о мирных переговорах:
- Украинская делегация, в которую входят Кирилл Буданов, Рустем Умеров и Давид Арахамия, находится в США для обсуждения параметров мирного процесса. По словам представителей Украины, речь идет о работе над деталями возможного мирного соглашения, гарантиями безопасности и дальнейшими шагами вместе с американской стороной.
- Заявления Дональда Трампа о нежелании Украины к миру рассматривают как элемент переговорной тактики перед встречами в Давосе. Аналитики указывают, что реальные действия США, в частности давление на российский теневой флот и санкционные шаги, свидетельствуют об усилении давления именно на Москву, а не на Киев.
- Украинская разведка не фиксирует готовности России прекращать войну и выполнять договоренности. По словам президента, есть подтвержденная информация о подготовке новых ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в частности объектах, связанных с атомной энергетикой, что подрывает любые дипломатические усилия по миру.