В Мариуполе российский оккупант взлетел в воздух, – ГУР

Третий год полномасштабной войны украинское движение сопротивления не угасает на оккупированных территориях. Наши люди заставляют врага жалеть о нападении.

Так, ночью 28 февраля в захваченном противником Мариуполе взорвали российского оккупанта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Сработала карма в виде взрывчатки

Около половины второго ночи в воздух взлетел автомобиль Dacia SuperNova. На ней катался захватчик. Предварительно, он может находиться в реанимации. Точные последствия взрыва уточняются.

В ГУР показали, что осталось от взорванного авто: смотрите видео

Напомним, что в начале февраля этого года соратник Януковича Армен Саркисян погиб в Москве из-за подрыва, вероятно, совершенного террористом-смертником. Убийца-смертник мог принадлежать к элитным войскам. Он имел татуировку в виде меча и был ранее судим.