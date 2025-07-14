14 июля, 06:45
Еще 1130 ликвидированных оккупантов и немало техники: потери врага на 14 июля
Основні тези
- За минувшие сутки украинские силы ликвидировали 1130 российских оккупантов.
- Общие потери российского войска с начала полномасштабного вторжения включают более 1 миллиона личного состава, 11 019 танков и 22 987 боевых бронированных машин.
Российские войска неустанно пытаются наступать на украинские земли. Однако Силы обороны наносят мужественный отпор врагу.
Только за минувшие сутки им удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какие потери России в войне с Украиной 14 июля?
С начала полномасштабного вторжения потери россиян достигают:
- личного состава – около 1 035 060 (+1130);
- танков – 11 019 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 987 (+4);
- артиллерийских систем – 30 294 (+51);
- РСЗВ – 1 438 (+0);
- средств ПВО – 1 194 (+0);
- самолетов – 421 (+0);
- вертолетов – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124);
- крылатых ракет – 3 491 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102);
- специальной техники – 3 932 (+3).
Потери России в войне с Украиной на 14 июля / Инфографика Генштаба ВСУ