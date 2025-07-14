Еще 1130 ликвидированных оккупантов и немало техники: потери врага на 14 июля

Российские войска неустанно пытаются наступать на украинские земли. Однако Силы обороны наносят мужественный отпор врагу.

Только за минувшие сутки им удалось ликвидировать 1130 оккупантов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие потери России в войне с Украиной 14 июля?

С начала полномасштабного вторжения потери россиян достигают:

личного состава – около 1 035 060 (+1130);

танков – 11 019 (+3);

боевых бронированных машин – 22 987 (+4);

артиллерийских систем – 30 294 (+51);

РСЗВ – 1 438 (+0);

средств ПВО – 1 194 (+0);

самолетов – 421 (+0);

вертолетов – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 635 (+124);

крылатых ракет – 3 491 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 55 025 (+102);

специальной техники – 3 932 (+3).



Потери России в войне с Украиной на 14 июля / Инфографика Генштаба ВСУ