Слишком много тяжелых раненых: Жданов рассказал, как война продвигается внутрь России
Страна-агрессор несет бешеные потери в войне с нашим государством. В то же время медицинская авиация и инфраструктура России не готовы к такому количеству раненых оккупантов.
Все медицинские учреждения Белгородской области страны-агрессора полностью забиты российскими военными. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал.
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Ростовская и Белгородская области переполнены ранеными
Ежедневно в госпитали области поступает большое количество тяжелораненых оккупантов. И врагу ничего не остается как эвакуировать их автобусами в соседний Воронеж, поскольку авиация уже не справляется с этой задачей.
Так, это свидетельствует о том, что Ростовская и Белгородская области "забиты под самую завязку" ранеными. Более того, война все больше продвигается на территорию страны-агрессора.
Война все дальше продвигается вглубь России,
– заметил военный эксперт.
Жданов рассказал, какая ситуация с ранеными в России: смотрите видео
В Херсонской области ликвидируют по несколько сотен оккупантов в сутки
На правобережье Днепра в Херсонской области базируются до 30 тысяч россиян. Вооруженные Силы Украины узнают о местах дислокации российских сил и наносят по ним удары, что приводит к большим потерям среди оккупантов.
Украинские защитники усиленно работают артиллерией, особенно реактивной. С помощью HIMARS наши бойцы уничтожают по несколько сотен российских военных в сутки.
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Потери врага в войне против Украины
В общей сложности с начала полномасштабной войны на "концерт Кобзона" отправились 71 200 вражеских бойцов. Еще больше – ранены. К слову, количество ликвидированных оккупантов за сутки является наибольшим с начала полномасштабного вторжения – 950 человек.
Кроме того, враг несет бешеные потери в военной технике. По состоянию на 30 октября украинские защитники ликвидировали:
- танков – 2672 (+13) единицы;
- боевых бронированных машин – 5453 (+52) единицы;
- артиллерийских систем – 1724 (+16) единицы;
- РСЗО – 383 (+3) единицы;
- средств ПВО – 197 (+2) единиц;
- самолетов – 274 (+1) единицы;
- вертолетов – 252 единицы;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1412 (+6) единицы;
- крылатых ракет – 352 (+1) единицы;
- кораблей и катеров – 16 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4120 (+13) единиц;
- специальной техники – 154 (+2) единицы.
Наибольшие потери за минувшие сутки российские захватчики понесли на Донецком и Лиманском направлениях на Востоке.