Пограничники поразили позиции врага и уничтожили склад боеприпасов под Волчанском: впечатляющие кадры

Украинские пограничники нанесли сокрушительные удары по позициям вражеских сил. В частности, они уничтожили полевой склад боеприпасов под Волчанском.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу. Там показали видео ловкой работы украинских воинов.

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Пограничники нанесли сокрушительный удар по позициям врага

Пограничники-артиллеристы бригады "Гарт" поразили вражеские блиндажи, окопные линии, огневые позиции и уничтожили полевой склад боеприпасов под Волчанском,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого армия противника понесла потери в личном составе. Поэтому, подтверждено, что 10 оккупантов были ликвидированы. Также еще 19 воинов вражеского войска – ранены.

Сокрушительные удары по позициям врага: смотрите видео

Добавим, что операторы 73 морского центра Сил специальных операций осуществили налет на позиции вражеских сил в Курской области. И они успешно ликвидировали двух военнослужащих российской армии.

Также недавно во время ведения специальной разведки на Курщине воины 8-го полка Сил специальных операций совершили налет на позиции противника.

В результате специальных действий операторов ССО было ликвидировано 10 оккупантов. Известно, что еще 3 солдат армии страны-агрессора взяты в плен. Итак, как отметили в ССО, "пополнили обменный фонд".