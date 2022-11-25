Неподготовленные "мобики" пачками гибнут под Бахмутом: Россию могут захлестнуть протесты

В Кремле продолжают гнать на верную смерть свое население. Едва ли не больше всего потерь враг несет под Бахмутом. Ведь именно этот город Путин приказал захватить еще в начале осени.

Но до сих пор врагу это не удается. Украинские военные мужественно отбивают атаки, хоть враг и продолжает лезть из всех возможных дыр.

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Гибнут во время штурма Бахмута

Как отмечают в разведке Великобритании, "мобилизованные" в большом количестве гибнут в Донецкой области. Больше всего потерь фиксируют в результате попыток врага штурмовать Бахмут. Отметим, что враг буквально разбивается об обустроенные оборонительные полосы украинского войска.

Также немалые потери враг мог понести вблизи Сватово в Луганской области. По данным разведки, там оккупанты могли не успеть построить амбициозные системы окопов. А все потому, что их ВСУ накрыли щедрым артиллерийским огнем.

Подготовка "мобиков" почти отсутствует

Мобилизованные россияне продолжают сталкиваться с серьезными проблемами на фронте. Развертывание сил врага часто характеризуется путаницей относительно права на службу, отметили в разведке. Также оно сопровождается недостаточным уровнем подготовки и личного снаряжения. Кроме того, "мобикам" приходится выполнять изнурительные задачи.

В ведомстве отметили, что большинство мобилизованных резервистов таки служили раньше. Но на этот раз их просто слепо нагребали. Никто не проходил медицинской комиссии. Соответственно, "мобиков" погнали на фронт с серьезными хроническими заболеваниями.

В разведке предположили, что вскоре Кремль ожидают новые волны протестов. Ведь все больше родных тех же резервистов не боятся быть арестованными. Их главная задача сейчас – протестовать против условий, в которых служат их родные.

Ситуация с "мобиками" крайне напряженная

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов рассказал, что россиян продолжают запугивать. По его словам, им угрожают "войной с НАТО в Украине". Поэтому подчеркивают необходимость мобилизовать 5 миллионов человек. Допускается даже мнение о введении военного положения в стране-агрессоре.

Интересно, что с самими "мобиками" происходит что-то крайне странное. Так, при странных обстоятельствах погиб боец из Забайкалья. Интересно, что после смерти с его карточки продолжали покупать алкоголь.

Другой мобилизованный пожаловался на злую судьбу. Российским журналистам он рассказал, что ему откровенно солгали. Бойцу обещали, что на фронт его не повезут. По факту же, ему угрожали расстрелом, поэтому пришлось ехать на войну.

Добавим, что Россия продолжает бросать на войну людей с инвалидностью. Так, родственница одного из военнослужащих пожаловалась, что на войну отправили мужчину, который на один глаз не видит.

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