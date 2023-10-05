12 танков, 31 артиллерийская система и почти 600 оккупантов: потери врага на 5 октября

5 октября 2023, 08:09
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные защищают родную землю и отправляют на мир врага. Только за минувшие сутки удалось ликвидировать 580 бойцов так называемой "второй армии мира".

Если же обратить внимание на потери врага с самого начала полномасштабного вторжения, то они очень впечатляют. Только в живой силе русское войско не досчитается 280 470 бойцов. Причем реальная цифра может быть больше, ведь точно подсчитать ликвидированных оккупантов в зонах ведения активных боевых действий крайне сложно.

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Потери врага в технике

Достойны внимания также потери русского войска в технике. Наши военные за полтора года полномасштабного вторжения в металлолом превратили тысячи танков, боевых бронированных машин, артиллерийских установок, автомобилей и автоцистерн, а также БПЛА оперативно-тактического уровня.

Также так называемая "вторая армия мира" не досчитается нескольких сотен самолетов, вертолетов, РСЗО и средств ПВО. А еще наши военные уничтожили 20 судов и подлодку. Одной из самых эффектных потерь врага стал крейсер "Москва", лежащий на дне Черного моря с весны прошлого года.

  • танков – 4 757;
  • боевых бронированных машин – 9 052;
  • артиллерийских систем – 6 643;
  • РСЗО – 804;
  • средств ПВО – 540;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5 121;
  • крылатых ракет – 1 530;
  • кораблей и катеров – 20;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 980;
  • специальной техники – 948.


Актуальные потери врага по состоянию на 5 октября / Инфографика Генштаба ВСУ

Обратим внимание на утреннее возведение Генштаба ВСУ. В нем отметили, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам скопления живой силы, оружия и техники врага.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли поражение по пункту управления, 3 районам сосредоточения живой силы, оружия и техники, 10 артиллерийским системам и по составу боеприпасов российских захватчиков.

Автор: Назарій Лазур