Долетался: что осталось от российского Су-24, который ВСУ уничтожили под Бахмутом

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать вражескую технику. Недавно они ликвидировали российский Су-24.

В сети опубликовали кадр остатков уничтоженного бомбардировщика. Соответствующее фото показали украинские пограничники.

Кстати В окрестностях Бахмута пограничники сбили вражеский Су-34

Что осталось от ликвидированного Су-24

Недавно сообщалось, что недалеко от Бахмута украинские защитники уничтожили вражеский истребитель Су-24. Так, от одного бомбардировщика остались одни обломки.

На опубликованном фото можно увидеть разбросанные фрагменты российского Су-24. Что произошло с пилотами этого бомбардировщика – неизвестно.

Остатки российского бомбардировщика Су-24 под Бахмутом. Долетался,

– написали пограничники.



Остатки российского Су-24 / фото ГПСУ

ВСУ сбили вражеские самолеты Су-25 и Су-24

Недавно в Генштабе ВСУ сообщили, что наша авиация трижды ударила по личному составу, вооружению и технике россиян. Так, ВСУ сбили вражеские самолеты:

Су-25 – на Бахмутском направлении;

а также Су-24 – на Лисичанском.

Актуальные потери врага

На 5 декабря украинские воины отправили на концерт Кобзона уже 91 690 оккупантов. Также наши защитники уничтожили: