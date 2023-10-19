Попали в гордость ВПК России: в ВСУ рассказали о безумных потерях врага на Востоке
Враг сосредоточил на Лиманско-Купянском направлении значительные силы, в частности, штурмовые роты, которые готовил последние несколько месяцев. В целом на Востоке находятся тысячи российских военных, которые пытаются атаковать нас с разных направлений.
Россияне хотят прорваться вперед и используют для этого много бронетехники. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что в течение 18 октября произошли десятки боевых столкновений.
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Где именно атакует враг
За прошедшие сутки 18 октября зафиксировали 15 атак врага на Купянском направлении, еще 10 вблизи населенного пункта Надия в Луганской области. На Лиманском направлении противник пять раз пытался атаковать Макеевку.
Враг продолжает наращивать интенсивность усилий. Сложностей добавляет и использование их авиации: штурмовиков Су-35 и Су-34, наносящих огневые поражения управляемыми авиабомбами,
– рассказал Илья Евлаш.
Россияне также применяют свою армейскую авиацию, преимущественно это вертолеты Ка-52 и Ми-8. Стоит вспомнить, как недавно экипаж российского вертолета потерял бдительность и залетел в зону поражения нашей ПВО.
Руководитель пресс-службы Восточной группировки войск рассказал о боях на Востоке: смотрите видео
Какие потери у россиян на Востоке
ВСУ удалось ликвидировать 197 оккупантов и поразить 36 образцов вооружения и военной техники противника, преимущественно это танки.
Мы попали в 5 танков и 11 боевых бронированных машин, среди которых 8 БМП-2 и одна БМП-3, гордость российского ВПК. Кроме этого поразили БТР-80 и инженерную машину БРДМ,
– подчеркнул Евлаш.
Также удалось "поймать" две самоходные пушки "Пион": одну на Бахмутском, а другую на Лиманско-Купянском направлении. Это мощная установка, которая может бить до 40 километров, а ее снаряд весит более 100 килограммов.
"Стабильно работаем по беспилотным летательным аппаратам, которые донимают наших военных. Например, на Лиманско-Купянском направлении удалось ликвидировать 5 "Ланцетов" и 2 FPV-дроны", – сказал Евлаш.
Что известно о ситуации на фронте
- Враг продолжает штурмовать Авдеевку, его цель – рассредоточить наши силы. Оккупанты не оставляют попыток выйти на границы Донецкой области. Наступая на Авдеевку, они хотят, чтобы мы усилили это направление своими резервами.
- Украинские военные продвигаются на Бахмутском направлении. Они закрепились за железной дорогой и имеют успех в направлении Горловки. Но враг продолжает доминировать в авиации и технике.
- На Лиманском направлении удалось взять в плен командира подразделения "Черная мамба". Он оказался бывшим заключенным и рассказал украинским бойцам, что в его отделении низкий моральный дух, а все воюют исключительно за деньги и снятие судимостей.