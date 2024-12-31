Сколько оккупантов умирает в сутки во время штурмов: в Нацгвардии ошеломили цифрой

Российские войска накапливают количество личного состава для проведения штурмов позиций украинских защитников на ряде направлении. Подобные действия оккупантов не проходят для них без негативных последствий.

Их потери иногда могут достигать до 2 тысяч в сутки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спикера Национальной гвардии Украины Руслана Музычука в эфире телемарафона.

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Какие потери россиян во время штурмов

Спикер раскрыл, что прежде всего для проведения штурмов враг привлекает пехоту. Кроме того, на некоторых участках противник пытается усиливать группы пехоты с помощью привлечения небольшого количества бронетехники.

"Если анализировать боестолкновения, в частности за последние десять дней, то имели место штурмовые действия с использованием нескольких единиц бронетехники – от трех до семи-десяти", – заявил Руслан Музычук.

По его словам, даже несмотря на это подобные штурмы происходят не часто. Впрочем, сейчас российские захватчики стараются регулярно подтягивать пехоту для проведения таких штурмовых действий, что не обходится без потерь среди личного состава.

В течение суток может произойти почти 200 штурмовых действий, иногда больше. И действительно потери противника достигают под 2 тысячи день, что само по себе говорит о том, какое количество пехоты противник готов отправлять каждый раз,

– заявил он.

Однако, по его мнению, работа Вооруженных Сил Украины в ответ является эффективной. Музычук говорит, что российскую пехоту сдерживают дронами, и на некоторых участках точность поражения и эффективность FPV-дронов достигает от 70 до 80%.

Всего на фронте с начала суток произошло более 100 боевых столкновений. Наибольшая активность противника зафиксирована в Донецкой области – на Покровском, Краматорском, Купянском и Лиманском направлениях.