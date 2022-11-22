Предсказал свою судьбу и сам полез в пакет: ВСУ показали эффектное видео уничтожения оккупанта

У россиян на фронте все настолько "под контролем", что они и сами лезут в черные пакеты, лишь бы спастись от ВСУ. Но таким образом они лишь экономят время на дальнейшую "упаковку".

Ведь пакет ну никак не может спасти от армии Украины. Видео превращения оккупанта в "хорошего россиянина" предоставила 30 ОМБр для 24 канала.

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Гостинец с добавкой

На видео видно, как захватчик пытается укрыться от дрона защитников Украины в черном пакете. Однако ловкости ему не хватало, так что наши силы послали ему гостинца. А поскольку после первого он еще энергично двигался, то дали "добавки".

Выжил ли после нее оккупант – неизвестно. Однако на видео больше движений в пакете не зафиксировано.

30 ОМБр сообщила, что попали по захватчику возле Бахмута – одной из самых горячих точек на фронте сегодня.

Оккупант сам полез в пакет: видео

Потери оккупантов на фронте

По состоянию на 22 ноября счетчик потерь оккупантов достиг "круглого" числа. Так, за последние сутки украинцам удалось ликвидировать 400 врагов, из-за чего их общее количество 200-х достигло 85 тысяч.

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Также враг понес потери и в технике. В частности, известно, что силы Украины за последние сутки уничтожили:

3 танка (в целом 2895);

5 боевых бронированных машин (5827);

12 артиллерийских систем (1882);

2 РСЗО (395);

15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (4393).

Последние потери россиян в персоналиях

Недавно сообщили, что на войне ликвидировали кадыровца Саида "Малого" Закаева, который еще в 2014 году в Донецке издевался над активисткой Ириной Довгань. Тогда ее привязали к столбу, нацепили на нее табличку с надписью "агент карателей" и стали поочередно избивать.

Также стало известно и о "священностужителе", непонятно какому богу служившему. Так, военным Украине удалось ликвидировать "боевого попа" РПЦ Александра Цыганова, уехавшего в чужое государство благословлять убийц и палачей украинцев.

Это не первый российский поп на фронте в Украине. Ранее удалось ликвидировать одиозного Михаила Васильева, который являлся настоятелем храма при штабе ракетных войск стратегического назначения и считал обязанностью участвовать в войне против Украины.

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