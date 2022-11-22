Адже пакет ну ніяк не може врятувати від армії України. Відео перетворення окупанта на "хорошого росіянина" надала 30 ОМБр для 24 каналу.

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Гостинець з добавкою

На відео видно, як загарбник намагається сховатися від дрона захисників України у чорний пакет. Однак спритності йому бракувало, тож наші сили послали йому гостинця. А оскільки після першого він ще доволі енергійно рухався, то дали "добавки".

Чи вижив після неї окупант – не відомо. Однак на відео більше рухів у пакеті не зафіксували.

30 ОМБр повідомила, що поцілили по загарбнику біля Бахмута – однієї з найгарячіших точок на фронті сьогодні.

Окупант сам поліз в пакет: відео

Втрати окупантів на фронті

Станом на 22 листопада лічильник втрат окупантів сягнув "круглого" числа. Так, за останню добу українцям вдалося ліквідувати 400 ворогів, через що їхня загальна кількість 200-х сягнула 85 тисяч.

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Також ворог зазнав втрат і у техніці. Зокрема відомо, що сили України за останню добу знищили:

3 танки (загалом 2895);

5 бойових броньованих машин (5827);

12 артилерійських систем (1882);

2 РСЗВ (395);

15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4393).

Останні втрати росіян в персоналіях

Нещодавно повідомили, що на війні ліквідували кадирівця Саїда "Малого" Закаєва, який ще у 2014 році в Донецьку знущався з активістки Ірини Довгань. Тоді її прив’язали до стовпа, почепили на неї табличку з написом "агент карателів" та почали по черзі бити.

Також стало відомо й про "священностужителя", який незрозуміло якому богові служив. Так, військовим України вдалося ліквідувати "бойового попа" РПЦ Алєксандра Циганова, який поїхав в чужу державу благословляти вбивць та катів українців.

Нагадаємо, що це не перший російський піп на фронті в Україні. Раніше вдалося ліквідувати одіозного Міхаіла Васільєва, який був настоятелем храму при штабі ракетних військ стратегічного призначення та вважав обов'язком брати участь у війні проти України.

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