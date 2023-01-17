В Украине ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца" немецкого происхождения

17 января 2023, 13:00
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Источник:

Иракли Комахидзе

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российского врага на фронте. Так, наши защитники ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера" Александра Кнауба.

Ликвидированному российскому оккупанту было 24 года. Его похоронили в Волжском.

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Что известно о погибшем захватчике

Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, оккупант Александр Кнауб не был зэком в отличие от сотен других "вагнеровцев".

Будучи на гражданке, имел статус частного предпринимателя – занимался грузоперевозками на собственной "Газели", но, видимо, на его услуги спрос упал и он добровольно подписал контракт с ЧВК,
– рассказал эксперт.

Сообщение о смерти оккупанта его родственники получили 2 декабря 2022 года, а тело захватчика доставили только более чем через месяц – в январе. Похороны "вагнеровца" состоялись 15 января.

"Идиот, имевший немецкое происхождение, без особого труда мог репатриироваться в Германию, но предпочел сдо*нуть за ВВХ", – добавил Комахидзе.


Ранее оккупант занимался грузоперевозками / фото из соцсетей Александра Кнаубы


Александра Кнаубу ликвидировали в Украине / фото из соцсетей Александра Кнаубы


Оккупанта похоронили в Волжском / фото телеграм-канал Иракли Комахидзе

Актуальные потери оккупантов на войне в Украине

Общие боевые потери России по состоянию на 17 января составляют 116 950 военных. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 870 оккупантов.

Потери врага в технике:

  • танков – 3121 (+3);
  • боевых бронированных машин – 6215 (+11);
  • артиллерийских систем – 2104 (+5);
  • РСЗО – 441 (+3);
  • средств ПВО – 220 (+0);
  • самолетов – 286 (+0);
  • вертолетов – 276 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
  • крылатых ракет – 749 (+0);
  • кораблей/катеров – 17 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
  • специальной техники – 190 (+0).

Автор: Софія Ковнір