В Украине ликвидировали бизнесмена-"вагнеровца" немецкого происхождения
Источник:Иракли Комахидзе
Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать российского врага на фронте. Так, наши защитники ликвидировали наемника ЧВК "Вагнера" Александра Кнауба.
Ликвидированному российскому оккупанту было 24 года. Его похоронили в Волжском.
Обратите внимание На войне в Украине ликвидировали оккупанта, который встречался с украинкой
Что известно о погибшем захватчике
Как сообщил OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, оккупант Александр Кнауб не был зэком в отличие от сотен других "вагнеровцев".
Будучи на гражданке, имел статус частного предпринимателя – занимался грузоперевозками на собственной "Газели", но, видимо, на его услуги спрос упал и он добровольно подписал контракт с ЧВК,
– рассказал эксперт.
Сообщение о смерти оккупанта его родственники получили 2 декабря 2022 года, а тело захватчика доставили только более чем через месяц – в январе. Похороны "вагнеровца" состоялись 15 января.
"Идиот, имевший немецкое происхождение, без особого труда мог репатриироваться в Германию, но предпочел сдо*нуть за ВВХ", – добавил Комахидзе.
Ранее оккупант занимался грузоперевозками / фото из соцсетей Александра Кнаубы
Александра Кнаубу ликвидировали в Украине / фото из соцсетей Александра Кнаубы
Оккупанта похоронили в Волжском / фото телеграм-канал Иракли Комахидзе
Актуальные потери оккупантов на войне в Украине
Общие боевые потери России по состоянию на 17 января составляют 116 950 военных. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 870 оккупантов.
Потери врага в технике:
- танков – 3121 (+3);
- боевых бронированных машин – 6215 (+11);
- артиллерийских систем – 2104 (+5);
- РСЗО – 441 (+3);
- средств ПВО – 220 (+0);
- самолетов – 286 (+0);
- вертолетов – 276 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1872 (+0);
- крылатых ракет – 749 (+0);
- кораблей/катеров – 17 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 4877 (+7);
- специальной техники – 190 (+0).