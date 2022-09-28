ВСУ показали, как "подрезали крылья" вражеским Су-25: видео, снятое камерой беспилотника
Источник:93-я ОМБр Холодный Яр
В последнее время российские оккупанты совсем обнаглели. Они все чаще стали летать военными самолетами над позициями наших бойцов и прифронтовыми городами.
Холодноярцы постоянно борются с присутствием оккупантов в небе. Об этом заявили в 93-й ОМБр Холодный Яр.
На тему Воздушные силы ВСУ сбили вражеский Су-25 в небе над Херсонщиной
Как ВСУ "подрезали крылья" вражеским Су-25
Вражеский самолетопад – два подтверждения о сбивании российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области,
– заявили защитники.
Так, точными выстрелами 26 и 27 сентября наши бойцы смогли уничтожить 2 самолета-"Грача". Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков.
Кстати, опубликовано видео одного из выстрелов, разговоров боевиков, а также фото дымящего самолета. Все это снято камерой беспилотника.
Наши бойцы сбили российские Су-25: смотрите видео
Актуальные потери россиян
По состоянию на 28 сентября общие боевые потери противника составляют 58 150 оккупантов. За прошедшие сутки – 400 захватчиков.
Какие потери понесли россияне в технике:
- танков – 2 312 (+6) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 889 (+8) единиц,
- артиллерийских систем – 1 381 (+3) единица,
- РСЗО – 331 единица,
- средств ПВО – 175 единиц,
- самолетов – 262 (+1) единицы,
- вертолетов – 224 единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц,
- крылатых ракет – 242 (+1) единицы,
- кораблей и катеров – 15 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 742 (+12) единицы,
- специальной техники – 131 единица.
Достойно внимания – Воины-десантники сбили российские самолеты Су-25 и Су-30: смотрите видео