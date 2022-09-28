ВСУ показали, как "подрезали крылья" вражеским Су-25: видео, снятое камерой беспилотника

В последнее время российские оккупанты совсем обнаглели. Они все чаще стали летать военными самолетами над позициями наших бойцов и прифронтовыми городами.

Холодноярцы постоянно борются с присутствием оккупантов в небе. Об этом заявили в 93-й ОМБр Холодный Яр.

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Вражеский самолетопад – два подтверждения о сбивании российских самолетов СУ-25 бойцами подразделений противовоздушной обороны 93 бригады Холодный Яр в Донецкой области,

– заявили защитники.

Так, точными выстрелами 26 и 27 сентября наши бойцы смогли уничтожить 2 самолета-"Грача". Падение на оккупированную территорию было подтверждено визуально, а также в перехватах разговоров российских боевиков.

Кстати, опубликовано видео одного из выстрелов, разговоров боевиков, а также фото дымящего самолета. Все это снято камерой беспилотника.

Наши бойцы сбили российские Су-25: смотрите видео

Актуальные потери россиян

По состоянию на 28 сентября общие боевые потери противника составляют 58 150 оккупантов. За прошедшие сутки – 400 захватчиков.

Какие потери понесли россияне в технике:

танков – 2 312 (+6) единиц,

боевых бронированных машин – 4 889 (+8) единиц,

артиллерийских систем – 1 381 (+3) единица,

РСЗО – 331 единица,

средств ПВО – 175 единиц,

самолетов – 262 (+1) единицы,

вертолетов – 224 единицы,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 989 (+12) единиц,

крылатых ракет – 242 (+1) единицы,

кораблей и катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 742 (+12) единицы,

специальной техники – 131 единица.

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